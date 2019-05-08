السفير السعودي بالخرطوم: المملكة والإمارات لعبتا دوراً كبيراً في التغيير

أقرّ السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر، بالدور الكبير الذي لعبته السعودية ودولة الإمارات، في التغيير الذي حَدَثَ بالسودان.
وأكّد السفير، وقوف الرياض وأبوظبي بجانب الشعب السوداني لتجاوز هذه المرحلة، ونوّه لوصول مُساعدات إنسانية تُقدّر بـ (3) مليارات دولار للسودان، وشدّد على دعم البلدين للاستقرار والتنمية بالسودان.
من جانبه، قال السفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، إنّ البلدين قدّمتا مُساعدات إنسانية، شملت محطات مياه ومساجد و(14) مركزاً لغسيل الكُلى بمستشفى البان جديد بشرق النيل، ونوّه السفير لتجذُّر العلاقات التاريخية بين بلديهما والسودان والروابط الشعبية، وأكد وقوف بلديهما مع الشعب السوداني حتى يُحقِّق تطلُّعاته وأمانيه.
وأقام السفير الإماراتي أمس، مأدبة إفطار رمضاني، وجّهت له الدعوة لعددٍ من السياسيين ورجال الطرق الصوفية والإعلاميين.
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