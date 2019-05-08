قائمة للسلطات بمطار الخرطوم والمعابر بحظر شخصيات ورجال أعمال من السفر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علمت مصادر من مصدر موثوق أن المجلس العسكري قدم قائمة للسلطات بمطار الخرطوم والمعابر، قضى بموجبها بحظر سفر (17) شخصية ورجل أعمال. وكان رجل الأعمال المعروف وجدي ميرغني قد تفاجأ بوجود اسمه في القائمة السوداء، عندما كان يهم بالسفر أمس الأول إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة الأعمال الخاصة به هناك، وشددت السلطات أوامر تنفيذ التوجيهات الصادرة من المجلس العسكري. اخر لحظة

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