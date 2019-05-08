قوى الحرية والتغيير: سنصل لاتفاق مع المجلس العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبر القيادي البارز في تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يقود الحراك في السودان، عمر الدقير، عن تفاؤله في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، في موعد قريب، وتمنى ألا يتعدى هذا الموعد الربع الأول من شهر رمضان الحالي.

وأكد الدقير حسب جريدة “الشرق الأوسط” السعودية الصادرة في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء، وجود خلافات مع المجلس العسكري، إلا إنها “ليست عميقة”.

وأوضح الدقير أن الخلاف الوحيد يتمثل في “بعض حيثيات رؤانا للسلطة الانتقالية وتحديداً في قضية المجلس السيادي”.

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وقال إن هذا الخلاف كان السبب في تأخير نقل السلطة، وعزا التأخير أيضاً إلى وجود دولة عميقة، لا تزال تسيطر على شتى مناحي الدولة.

ودعا الدقير الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في “قوى الحرية والتغيير”، للسعي في اختيار قيادة سياسية، تكون مرجعية له، مشيراً إلى أن غياب مثل هذا الجسم يؤخر الحلول.

وأشاد الدقير بمساعدة السعودية والإمارات للسودان، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير ستسعى إلى علاقات مميزة مع دول الإقليم والمجتمع الدولي.

الشروق