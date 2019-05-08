الإتحادي الأصل : لن نشارك في الحكومة الإنتقالية وسنكتفي بالمشاركة في الجهاز التشريعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الحزب الإتحادي الأصل عن تسليمه رؤية للمجلس العسكري بشأن الفترة الإنتقالية، مبيناً أنها يجب أن تكون لمدة عامين وأن يتم تكوين مجلس إنتقالي بأغلبية مدنية وإختيار حكومة تكنوقراط.

وقال الزين العوض القيادي بالحزب الإتحادي الأصل في تصريح لــ(smc) إن الحزب لن يشارك في الحكومة الإنتقالية وسيكتفي بالمشاركة في الجهاز التشريعي ، مشيراً إلي إنه سيشارك في إجتماعات المجلس العسكري بشان تكوين الحكومة المدنية.

وطالب العوض بعدم التباطؤ في تشكيل الحكومة قائلاً: “إنه في وجود الفراغ الحالي لابد من تكوين الحكومة تجنباً لتفاقم المشكلات والإنفلات الأمني“، وأضاف لابد من السرعة في تشكيل حكومة يتوافق عليه الجميع .

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