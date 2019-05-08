ماذا تعرف عن شمس الكويتية ورحلتها الفنية؟

الخليج 365 :

تحلّ المطربة شمس الكويتية ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة إم بي سي 1.

وتتحدث شمس خلال البرنامج الذي يُذاع في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة، عن كواليس أعمالها الفنية وأبرز المواقف التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

شمس أو كما تُعرف بلقب شمس الكويتية واسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي، وُلدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل.

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ووُلدت شمس في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة لأب سعودي وأم كويتية وقد توفي والدها وهي بعمر السنتين، ثم تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي الذي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت حصلت على شهادة من المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت.

وبدأت شمس مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية تسعينات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع شركة رناد للصوتيات التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان حبيب الورد في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.

واستمرت شمس في تقديم أغانيها باللهجة الخليجية، وطرحت ألبومها الثاني في 2002، واختارت الفنانة أغنية سبع مرات لتصويرها فيديو كليب، واسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الجديد.

وتعاونت شمس مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بعد تعاونها معه في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم هلا من كلماته وألحانه