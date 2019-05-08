مطالب عاجلة بتوفير الوقود والسيولة للموسم الزراعي الصيفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دَعَا مزارعون للإسراع بتوفيرالوقود للموسم الزراعي، مؤكدين أن مشكلة الجازولين والسيولة في حال عدم توافرها في الوقت المناسب سوف تؤثِّر على الموسم الزراعي الصيفي، مؤكدين أن التحدي الأكبر الذي يُواجه الموسم الزراعي الحالي هو الوقود وشُح السُّيولة.

وكشف محمد ود الجيلي المزارع بمشروع الرهد، عن عُزوف عددٍ من الشركات التعاقدية عن الزراعة في هذا المُوسم، لجهة عدم وضوح الرؤية حول هذا الموسم, مؤكداً أنّ مُشكلة الوقود التي حدثت في الموسم المُنصرم سوف تلقي بظلالها على الموسم الحالي, وقال لـ (السوداني) إنّ هذا الموسم سوف يكون أسوأ من الموسم السابق، لجهة أنه الى الآن لم تتم التحضيرات لزراعة المحاصيل المعنية بهذه العروة, لافتاً إلى أن الجازولين والسيولة أكبر تحدٍ يواجه الموسم, مناشداً الجهات المُختصة بالنظر لهذه المشكلة التي تُواجه عدداً كبيراً من المشاريع الزراعية المطرية والمروية على مستوى السودان والإسراع بوضع حُلُولٍ عاجلةٍ فيما يخص الوقود الزراعي والسيولة.

وأكد عمار ياسين علي المزارع بولاية النيل الازرق، أنّ المشكلة التي تُواجه الموسم الزراعي تتمثل في توفير الاحتياجات الأساسية أهمها الجازولين, داعياً إلى أهمية توفير الجازولين والسُّيولة في الوقت المناسب لترحيله إلى مناطق الزراعة، خَاصّةً المناطق الجنوبية للولاية، لجهة هطول الأمطار المُبكِّرة في تلك المناطق، بجانب وعورة الطرق وصُعوبة الترحيل, بجانب أهمية توفير السُّيولة للحصول على المُدخلات, لافتاً إلى أن أكبر تحدٍ يواجه الموسم هو الوقود والسيولة.

وأكد محمد عوض السيد، الأمين العام لتنظيمات هيئة السوكي الزراعية وجود احتياطي من الجازولين لعمليات التحضير، بجانب أنّ هنالك كمية مُقدّرة من الوقود سوف تصل المشروع قبل بداية الزراعة.

وأشار المزارع حسن زروق، عضو الغُرفة الزراعية بولاية القضارف لعدم استلام الولاية استحقاقها من الجازولين للموسم الزراعي, مشيراً إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للموسم, وقال لـ (السوداني) انه لم تتم التحضيرات للموسم الصيفي حتى هذه اللحظة.

ودعا سفيان النعمة المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل لتوفير الجازولين ومنع المضاربة فيه كما حدث في الموسم الماضي، بجانب توفير السيولة, مُشيراً إلى ضرورة التأكُّد من وجود أسمدة ومُبيدات كافية لدى البنك الزراعي لمقابلة احتياجات الموسم الزراعي.