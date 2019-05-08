الاتحادي "الأصل": وثيقة "الحرية" تتجاهل القوى السياسية الأخرى

أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أهمية طرح وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير للقوى السياسية كافة لإبداء رؤيتها فيها لأنها تهم كل السودانيين. وأضاف أن الوثيقة تحصر التفاوض حول مهام الفترة الانتقالية بشكل ثنائي، دون أي اعتبار للقوى السياسية الأخرى.

وقال الحزب في تعميم صحفي صادر من مكتب نائب الرئيس، جعفر الصادق الميرغني، الثلاثاء، إن ما طرحته قوى الحرية والتغيير يمثل موقفها التفاوضي مع المجلس العسكري الانتقالي حول هياكل الحكم في الفترة الانتقالية في محاولة لمعالجة الخلافات بينها والمجلس.