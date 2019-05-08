أخبار لا تفوتك| اتهام للمجلس العسكري.. وتهديد من المعارضة (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



قوى التغيير في السودان تتهم المجلس العسكري بالمماطلة

اتهمت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان المجلس العسكري بالمماطلة في نقل السلطة للمدنيين، ما يضع البلاد في مهب الريح، ووصفت رد المجلس بـ"المخيب لآمال" السودانيين.

وقالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن "بعض الاتجاهات، التي يسير فيها المجلس العسكري تسعى لاختطاف الثورة والتحكم في محصلتها، وهو أمر قال فيه الشارع قوله وللثورة رب و شعب يحميها".

وأوضح البيان أن الشعب السوداني يعيش "الأمرين من شظف للعيش وأزمات خانقة ظهرت في استمرار معاناة اللاجئين والنازحين في ظل حالة اللا حرب واللا سلم، وأزمات مفتعلة في الخبز والوقود والتيار الكهربائي وغلاء فاحش أرهق الناس".

وأكد البيان أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجلس العسكري "على إطالة أمد التفاوض فإنه يضع البلاد في مهب الريح وهو الأمر الذي لن نسمح به ولن نكون طرفا في وضع أعباء إضافية على كاهل شعبنا الصابر الثائر".

وسلم الجيش السوداني أمس الثلاثاء، "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تعتبر قائدة لاحتجاجات السودان، ردا على مقترحها الذي تقدمت به في وقت سابق، حول طريقة الحكم في الفترة الانتقالية.

ومن أبرز بنود الاقتراح أن تمدد الفترة الانتقالية 4 سنوات، وأن تضم الحكومة 17 وزيرا، يتم اختيارهم عبر "قوى الحرية والتغيير" فقط.

جوبا تُحذِّر "الشباب" من استنساخ احتجاجات الخرطوم

حذَّر وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، مايكل مكوي، الثلاثاء، من خطة للشباب لتنظيم مظاهرات مناهضة لحكومة جوبا تهدف لاستنساخ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان، قائلاً إن حكومته جادة في تنفيذ اتفاق السلام المنشط.

ودعا عدد من شباب جنوب السودان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة، ودعوا إلى احتجاجات مناهضة للحكومة ابتداءً من يوم 16 مايو.

وقال مكوي في تصريحات صحفية بجوبا "الشباب الذين يريدون الخروج إلى الشارع مرحب بهم، لكن عليهم مواجهة العواقب، نحن نعرف أولئك الذين يقودون هذه المحاولات ".

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وشدد المسؤول الحكومي بحسب راديو تمازج، أن أي تغيير في الحكومة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال صناديق الاقتراع بعد تنفيذ اتفاق السلام، مطالباً الشباب باتباع الإجراءات التي تقود إلى الديمقراطية في البلاد.

وأوضح مكوي، الذي يشغل أيضاً منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي بين الرئيس سلفاكير والمعارضة يدعو إلى إجراء انتخابات في جنوب السودان بعد ثلاث سنوات.

وقال "لا نريد أن يموت الشباب مرة أخرى، يجب ألا يحاول شباب جنوب السودان استنساخ ما يحدث في بلدان أخرى ".

"الحرية والتغيير" تلمح إلى خطوات تصعيدية

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، ليل الثلاثاء، أن الاجتماع المزمع عقده بين المجلس العسكري وبعض القوى السياسية، الأربعاء، "تسويف ومحاولة لاختطاف الثورة"، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

كما أفادت في خطاب وجهه أحد ممثليها أمام المعتصمين في مقر القيادة العامة في الخرطوم، أنها ستعتمد خطوات تصعيدية، بحسب ما نشر حساب تجمع المهنيين السودانيين على فيسبوك.

وأشار متحدث قوى إعلان الحرية والتغيير إلى أن الوثيقة الدستورية لا ينبغي لها أن تحتوي على مصادر التشريع، لأنها ليست إعلانا دستوريا ولا دستورا انتقاليا ولا دائما.

إلى ذلك، اعتبر أن المجلس العسكري يتهرب من نقطة الخلاف الأساسية وهي نسبة التمثيل في المجلس السيادي، التي تطالب قوى الحرية والتغيير أن يكون فيها التمثيل العسكري محدوداً.

قادة الاحتجاج يدعون إلى "عصيان مدني" ردا على تعطيل عملية نقل السلطة

دعا قادة الاحتجاجات والمعارضة في السودان الأربعاء إلى "عصيان مدني" في أعقاب ما اعتبروه ردا "مخيبا للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.

ردا على تعطيل المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة لحكومة مدنية في السودان، هدد قادة الاحتجاج في البلاد الأربعاء بتنظيم "عصيان مدني" حتى تحقيق مطالبهم.

ودعا أحد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف، ردا على سؤال صحافي حول الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، للقيام بـ"إجراءات تصعيدية"، مضيفا إن "خطوات التصعيد محددة.. بالنسبة لنا الاستمرار في الاعتصام ونحن حاليا نستعد (لحملة) عصيان مدني" في أرجاء البلاد.