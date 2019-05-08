التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم بمبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان محمد الحسن.
وقال المبعوث الإفريقي في تصريح صحفي إن اللقاء يأتي في إطار مهمته القائمة على قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الداعي لأن يقوم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتشجيع الأطراف السياسية بالسودان وعلى رأسها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير للوصول إلى اتفاق جامع يؤسس لمرحلة انتقالية يتولي فيها المدنيون السلطة.
وأوضح أن دور الاتحاد الإفريقي هو جمع شمل المنظومة الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا حول موقف مفوضية الاتحاد الإفريقي دون تطوير مسار موازٍ له.
وأضاف المبعوث أنه سيواصل جهوده بعد تقديمه للتقرير المرحلي ابتداءً من الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يلتقي مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.