هاليب أولى المتأهلات لربع نهائي دورة مدريد

وأنهت هاليب اللقاء لمصلحتها بنتيجة 6-0 في كل مجموعة، ولم تمنح الرومانية، المصنفة الأولى سابقا والثالثة حاليا على العالم، أي فرصة لمنافستها المصنفة 46، لتقصيها في مباراة استغرقت 44 دقيقة فقط، دون أن تخسر أي شوط.
وتسعى هاليب للتتويج بلقبها الثالث في مدريد بعد عامي 2016 و2017.
وستواجه الرومانية في الدور ربع النهائي الفائزة من مواجهة الأسترالية، آشلي بارتي، المرشحة التاسعة للقب، والكازاخية يوليا بوتينسوفا.
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