ارتفاع جديد لأسعار الدولاء اليوم الأربعاء

أكد متعاملون فى السوق الموازى ارتفاع أسعار الدولار اليوم (الأربعاء) إلى 61.5 جنيهاً للشراء و63 جنيهاً للبيع مقارنة بـ60 جنيها للشراء أمس (الثلاثاء )، فيما بلغ سعر البيع عبر الإجراءات المصرفيه 71 ج، بينما بلغ سعر البيع للريال السعودى 16.300 ج للبيع عبر النقد و19 ج، عبر الإجراءات المصرفية.

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