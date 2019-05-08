عاجل.. تحطم طائرة ركاب بنغالية على متنها 33 شخصاً (صور)

تعرضت طائرة من طراز "بيمان" تابعة لشركة خطوط طيران بنغلاديش الى التحطم في مطار ميانمار. وفقا لصحيفة "ميانمار تايمز" فقد تعرضت الطائرة البنغلاديشية للتحطم في مطار ميانمار. من جهتها نقلت وكالة انباء "شينخوا"، بأن الطائرة انزلقت على مدرج مطار يانغون لتتحطم الى ثلاثة أجزاء. وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإنه تم إغلاق المطار وكان على متن الطائرة 33 راكبا. وقال المتحدث باسم الشركة، بأنه بسبب سوء الأحوال الجوية فإن الطائرة خرجت عن المدرج أثناء هبوطها.

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