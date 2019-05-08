وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء، فكتور كوبتشيشين، في بيان له اليوم الأربعاء، إن "القوات الجوية الفضائية الروسية ومدفعية القوات الحكومية السورية قامتا بتدمير مواقع عناصر الجماعات الإرهابية".
وأشار كوبتشيشين إلى أن المسلحين أطلقوا، اليوم الأربعاء، من داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، 12 قذيفة صاروخية، تم إسقاط جميعها بوسائل الدفاع الجوي.
وأكد كوبتشيشين عدم وقوع إصابات أو دمار جراء القصف.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: القضاء على مسلحين قصفوا قاعدة حميميم في سوريا بـ 12 قذيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.