"علي بابا" الصينية تحدث تحولا جذريا في أعمالها بروسيا

أحدثت مجموعة التجارة الإلكترونية "علي بابا" تحولا جذريا في نموذج أعمالها في روسيا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث سمحت للبائعين من هذه الدول ببيع سلعهم عبر موقعها "علي إكسبريس".

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الخطوة هذه ستفسح المجال لـ "علي بابا" لمنافسة أكبر شركة تجارة عبر الإنترنت في العالم، "أمازون".

وقبل هذه الخطوة، كان موقع "علي إكسبريس" يسمح فقط لتجار التجزئة الصينيين ببيع منتجاتهم في أكثر من 150 دولة. وفتح الموقع للبائعين من روسيا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا يعد أول خطوة من هذا النوع تتخذها "علي بابا".

وأطلقت "علي بابا" موقع "علي إكسبريس" في روسيا في 2010، ويعتبر الموقع المنصة الإلكترونية الأكثر شعبية للتسوق في روسيا، ويبلغ عدد زبائنه نحو 15.6 مليون شخص شهريا.