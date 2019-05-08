والي شمال دارفور يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية

أكد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي أن حكومته ماضية في تنفيذ موجهات المجلس العسكري دون تردد خاصة فيما يتعلق بحصر وإغلاق دور حزب المؤتمر الوطني والواجهات التابعة له وتجميد أرصدتها على مستوى حاضرة الولاية والمحليات وإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات، مبينا أنه قد تم إبعاد الصف الأول من قيادات حزب المؤتمر الوطني من الجهاز التنفيذي بالولاية ويجري العمل على إبعاد الصف الثاني مع استمرار التغيير حتى لا يحدث فراغ في دولاب العمل.

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