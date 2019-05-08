حكومة غرب دارفور توجه بتسخير موارد الولاية للخدمات الاساسية

وجهت حومة ولاية غرب دارقور المدراء التنفيذين بالوزارات والمحليات بتصغير كافة موارد الولاية لخدمة المواطنين في وقت اكدت فيه ان معاش الناس يعتبر خط احمر ولايمكن التلاعب فيه وقال اللواء ركن عبدالخالق بدوي محمود حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية انه تم التوافق على تنفيذ خطة اسعافيه يتم من خلالها توفير الخدمات الضرورية للمواطنين من موارد الولاية المتاحة موضحا ان هذه الخطة تشمل قطاع التعليم والصحة والمياه والكهرباء واضاف محمود ان الخطة الاسعافية تم منحها اولوية في التنفيذ كاشفا عن زيادة عدد مراكز البيع المخفض الى (47) مركز بالمحليات والوحدات الادارية لتوفير 10 سلع اساسي.

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