وكتب رمضان قديروف في صفحته في شبكة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "لقد انطلقت يوم أمس فعالية مكرسة لشهر رمضان المبارك. وخلال هذا الشهر ستجري يوميا عملية توزيع المساعدات الإنسانية على تلاميذ جميع المدارس الواقعة في منطقة الغوطة الشرقية. وسيبلغ إجمالي عدد التلاميذ الذين سيحصلون على هذه المساعدات 16 ألف تلميذ".
وأضاف قديروف: "إن المؤسسة ستقدم مساعدات لـ 500 أسرة من أسر شهداء الجيش العربي السوري".
وبمناسبة حلول شهر رمضان قامت مؤسسة قديروف بتوزيع 30 ألف سلة غذائية تحتوي على لحوم الدواجن والعسل والسكر والدقيق والأرز على الفقراء في الشيشان.
كانت هذه تفاصيل خبر سلال غذائية رمضانية لأطفال سوريا مقدمة من مؤسسة قديروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.