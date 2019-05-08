سلال غذائية رمضانية لأطفال سوريا مقدمة من مؤسسة قديروف

أفاد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن مؤسسة أحمد حاج قديروف الخيرية ستقدم سلالا غذائية لــ16 ألف طفـل من تلاميــذ المــدارس السوريـــة خــلال شهــر رمضـــان، بالإضافة إلى أنه سيقدم مساعدات لأسر شهداء الجيش العربي السوري.

وكتب رمضان قديروف في صفحته في شبكة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "لقد انطلقت يوم أمس فعالية مكرسة لشهر رمضان المبارك. وخلال هذا الشهر ستجري يوميا عملية توزيع المساعدات الإنسانية على تلاميذ جميع المدارس الواقعة في منطقة الغوطة الشرقية. وسيبلغ إجمالي عدد التلاميذ الذين سيحصلون على هذه المساعدات 16 ألف تلميذ".

وأضاف قديروف: "إن المؤسسة ستقدم مساعدات لـ 500 أسرة من أسر شهداء الجيش العربي السوري".

وبمناسبة حلول شهر رمضان قامت مؤسسة قديروف بتوزيع 30 ألف سلة غذائية تحتوي على لحوم الدواجن والعسل والسكر والدقيق والأرز على الفقراء في الشيشان.