جوبا تُحذِّر "الشباب" من استنساخ احتجاجات الخرطوم

حذَّر وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، مايكل مكوي، الثلاثاء، من خطة للشباب لتنظيم مظاهرات مناهضة لحكومة جوبا تهدف لاستنساخ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان، قائلاً إن حكومته جادة في تنفيذ اتفاق السلام المنشط.
ودعا عدد من شباب جنوب السودان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة، ودعوا إلى احتجاجات مناهضة للحكومة ابتداءً من يوم 16 مايو.
وقال مكوي في تصريحات صحفية بجوبا "الشباب الذين يريدون الخروج إلى الشارع مرحب بهم، لكن عليهم مواجهة العواقب، نحن نعرف أولئك الذين يقودون هذه المحاولات ".
وشدد المسؤول الحكومي بحسب راديو تمازج، أن أي تغيير في الحكومة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال صناديق الاقتراع بعد تنفيذ اتفاق السلام، مطالباً الشباب باتباع الإجراءات التي تقود إلى الديمقراطية في البلاد.
وأوضح مكوي، الذي يشغل أيضاً منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي بين الرئيس سلفاكير والمعارضة يدعو إلى إجراء انتخابات في جنوب السودان بعد ثلاث سنوات.
وقال "لا نريد أن يموت الشباب مرة أخرى، يجب ألا يحاول شباب جنوب السودان استنساخ ما يحدث في بلدان أخرى ".
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