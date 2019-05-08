جوبا تُحذِّر "الشباب" من استنساخ احتجاجات الخرطوم

حذَّر وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، مايكل مكوي، الثلاثاء، من خطة للشباب لتنظيم مظاهرات مناهضة لحكومة جوبا تهدف لاستنساخ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان، قائلاً إن حكومته جادة في تنفيذ اتفاق السلام المنشط.

ودعا عدد من شباب جنوب السودان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة، ودعوا إلى احتجاجات مناهضة للحكومة ابتداءً من يوم 16 مايو.