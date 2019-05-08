الكاردينال يصر على الرحيل ويتمسك باستقالته

تمسك “أشرف الكاردينال” رئيس الهلال المستقيل باستقالته بالرغم من الضغوط التي ظل يتعرض لها يومياً من أجل العدول عن قراره، إلا أن (الكاردينال) أكد تمسكه بالاستقالة، مؤكداً أن ظروفه القاهرة هي التي تمنعه من الاستمرارية لدورة جديدة
وقال إن الهلال غني بأبنائه وتمنى التوفيق للهلال ؛ وحاولت الجهات العديدة في إثناء الرجل عن قراره والعودة لسدة الحكم إلا أن الجميع فشل في اقناع الرئيس بالعودة مما يترتب على ابتعاد الكاردينال العديد من الأمور والتي قد يصبح مصير الهلال في غموض سيما وأن الموسم مازال مستمرًا ويحتاج فريق الكرة للتسيير المالي في الفترة القادمة الأمر سيكون صعباً على الجميع إلا أن الكاردينال أعلن عقب قرار الاستقالة أنه سيتكفل بكل الأمور المالية في فريق الكرة.
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