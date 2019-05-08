موندو: كل نجوم برشلونة تجاهلوا الجماهير في أنفيلد باستثناء تير شتيجن

وجه الألمانى تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الأسبانى الشكر لجماهير البارسا القليلة التى حضرت لقاء ليفربول مساء أمس،الثلاثاء، وذلك بعد الخسارة 0-4 ووداع دورى أبطال أوروبا من الدور نصف النهائى على ملعب "أنفيلد".

كان فريق ليفربول قد حقق ريمونتادا تاريخية على برشلونة وهزمه برباعية نظيفة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، ليخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية حيث كان خاسراً 0-3 فى الذهاب.

وضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن تير شتيجن حارس مرمى برشلونة هو اللاعب الوحيد فى صفوف الفريق الكتالونى الذى توجه إلى مدرجات جماهير البلوجرانا ووجه الشكر لهم وإعتذر لهم بعد الخسارة المهينة برباعية نظيفة ووداع تشامبيونزليج.

أشارت الصحيفة، إنه فور إنتهاء المباراة غادر جميع لاعبى برشلونة ملعب "أنفيلد" إلى غرف الملابس مسرعين، بعد الإقصاء التاريخي من دورى الأبطال أمام ليفربول.

وحضر من جماهير فريق برشلونة ما يقرب من 1200 مشجعاً بمدرجات ملعب "أنفيلد" الذى إنقلب ضدهم بخسارة فريقهم 0-4.