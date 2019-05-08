كان فريق ليفربول قد حقق ريمونتادا تاريخية على برشلونة وهزمه برباعية نظيفة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، ليخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية حيث كان خاسراً 0-3 فى الذهاب.
وضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن تير شتيجن حارس مرمى برشلونة هو اللاعب الوحيد فى صفوف الفريق الكتالونى الذى توجه إلى مدرجات جماهير البلوجرانا ووجه الشكر لهم وإعتذر لهم بعد الخسارة المهينة برباعية نظيفة ووداع تشامبيونزليج.
أشارت الصحيفة، إنه فور إنتهاء المباراة غادر جميع لاعبى برشلونة ملعب "أنفيلد" إلى غرف الملابس مسرعين، بعد الإقصاء التاريخي من دورى الأبطال أمام ليفربول.
وحضر من جماهير فريق برشلونة ما يقرب من 1200 مشجعاً بمدرجات ملعب "أنفيلد" الذى إنقلب ضدهم بخسارة فريقهم 0-4.
كانت هذه تفاصيل خبر موندو: كل نجوم برشلونة تجاهلوا الجماهير في أنفيلد باستثناء تير شتيجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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