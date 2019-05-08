اقتصاد مصر ينمو والناتج المحلي الإجمالي يرتفع

قالت وزارة التخطيط المصرية، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.6 % في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2018-2019 ، مقارنة مع 5.4 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 % في الربع الثاني من 2018-2019، مقارنة مع 5.3 % في الفترة ذاتها من السنة السابقة، حيث تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وتوقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط في البيان تحقيق "معدل نمو يصل إلى 5.8 % في الربع الرابع من السنة المالية الحالية".

ولم يشر البيان إلى حجم النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر 2016.

وتستهدف مصر نموا عند 5.6 % في السنة المالية 2018-2019 ونحو 6.1 % في 2019-2020.