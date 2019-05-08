وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 % في الربع الثاني من 2018-2019، مقارنة مع 5.3 % في الفترة ذاتها من السنة السابقة، حيث تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
وتوقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط في البيان تحقيق "معدل نمو يصل إلى 5.8 % في الربع الرابع من السنة المالية الحالية".
ولم يشر البيان إلى حجم النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.
وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر 2016.
وتستهدف مصر نموا عند 5.6 % في السنة المالية 2018-2019 ونحو 6.1 % في 2019-2020.
كانت هذه تفاصيل خبر اقتصاد مصر ينمو والناتج المحلي الإجمالي يرتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.