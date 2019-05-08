وراق يوجه بإيجاد الحلول لفك الإختناقات المرورية

تلقى الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق والي ولاية الخرطوم، تنويرا عن حركة المرور بالولاية وبحث الحلول العاجلة لفك الاختناقات المرورية وانسياب حركة المرور خاصة في أوقات الذروة . كما وجه وراق بزيادة إسبوع المرور العربي وذلك لتيسير الأمر على المواطن وحصوله على الترخيص والرخصة وكل المعاملات المرورية، منبها إلى أهمية تفعيل شعار (القيادة الآمنة ضمان لسلامتك وسلامة الآخرين) على أرض الواقع حفاظا على أرواح الجميع . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم اللواء شرطة طارق عطا علي مدير شرطة ولاية الخرطوم والذي ثمن بدوره وقفة الوالي فيما يخص المعاملات المرورية وتيسيرها للمواطنين . وقدم تنويرا مفصلا عن حركة المرور والهيكل المروري والتخطيط المستقبلي الذي سيتم تنفيذه كما أشار إلى الانتشار المروري والميداني وأن هنالك خطط ومراجعات يومية لفك الاختناقات المرورية، مؤكدا على أن الهدف والمبدأ والسياسات المرورية بمجملها مبنية على السلامة المرورية.

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