"بولتون" يتعهد: أمريكا ستقطع العلاقات بين كوبا وفنزويلا

تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بمواصلة قطع العلاقات بين كوبا وفنزويلا، محذرًا من أن قبضة هافانا على فنزويلا "ستنتهي".

وكتب "بولتون"، على موقع "تويتر": "ستواصل الولايات المتحدة قطع العلاقات بين كوبا وفنزويلا. إن قبضة كوبا على فنزويلا ستنتهي بينما يقف الشعب الفنزويلي من أجل الحرية".

وأعاد "بولتون"تغريد بيانًا أخيرًا أدلى به نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وهو شريط فيديو، حيث اتهم "بنس" كوبا "بسرقة" فنزويلا بالحرية وتجريدها من ثروتها، مع دعم "مادورو" بإرسال الآلاف من المعلمين والمهندسين.

وادعى "بنس" في الفيديو، أن عملاء هافانا يسيطرون على أجهزة الاستخبارات العسكرية الفنزويلية.