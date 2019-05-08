ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفى لتجمع المهنيين قبل قليل

ـ سنصعد عبر العصيان المدني و الإضراب العام

ـ لا نريد استمرار تعطيل الحياة العامة

ـ العصيان و الإضراب لسرعة الوصول إلى اتفاق بتسليم السلطة..

ـ لن نرفض اي محاولة وساطة لفك الاختناق في عملية التفاوض.

ـ القوى السياسية التي شاركت مع المؤتمر الوطني كانت (هدفا للتغيير) بالتالي لا يمكن أن تشارك في (صناعة التغيير.

ـ‏ نحن ضد التفاوض عبر المؤتمرات الصحفية نحن مع التفاوض المباشر.

ـ نطالب المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين سريعا. . . . .

ـ تجاوزنا خلافاتنا و اصدرنا بيان أكدنا فيه أن ما حدث لا يليق لكن امنا على ان الخلاف إيجابي و النظام الديمقراطي نظام مبنى على إدارة الخلاف.

ـ سنرد على جهة الوساطة الوطنية ردا مكتوبا.

ـ نحذر المجلس العسكري من المحاولات الأخيرة التي استهدفت المدنيين بدءا بحادثة نيالا و انتهاء بحادثة الاعتداء على الكابتن هيثم مصطفى صباح اليوم.