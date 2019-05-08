بعد رحيل "البشير".. رحلة سقوط صلاح قوش (تسلسل زمني)

بعد أن رحل الرئيس السوداني عمر البشير عن سدة الحكم في السودان، بدأت رحلة سقوط مدير جهاز المخابرات في عهده صلاح قوش.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد عزل البشير، يوم 11 أبريل، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

البداية كانت في 13 أبريل الماضي عندما أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش استقال من منصبه.

و صرح المجلس العسكري الانتقالي في السودان في بيان بأنه قبل الاستقالة التي تقدم بها رئيس جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح قوش من منصبه. وذلك بعد يوم واحد من استقالة وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الفريق أو عوض بن عوف.

وقال المجلس في البيان "صادق الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبدالله محمد صالح من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني".

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ووقتها رحبت القوى المدنية والشارع السوداني بإقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله، المعروف باسم «قوش»، باعتباره كان رأس الجهاز سيئ الصيت الذي يعتبره السودانيون مسؤولاً عن غالبية الجرائم التي تمت في حقهم.

و15 أبريل الماضي، دعت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري الانتقالي، للتحقيق في دور رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت لأشهر وأفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان من المهم جداً أن تحقق السلطات الجديدة في السودان في الدور الذي لعبه صلاح قوش، في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة السابقة، وقالت المنظمة إنه ينبغي التحقيق كذلك في المعلومات عن وقوع عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان تحت إشراف قوش.

وفي الساعات الماضية، أقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، عددا من المسؤولين البارزين في البلاد من مناصبهم، فيما وضع المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية.

و من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أضاف أن أكثر من 4 أعضاء بالمجلس قدموا استقالاتهم.