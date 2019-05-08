كيف دافعت ملكة البوب عن مايكل جاكسون؟

وعرض الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland" إدعاءات، ويد روبسون وجيمس سيفتشوك، حول قيام جاكسون بالتحرش بهما في مرحلة الطفولة.
واعترفت ملكة البوب، مادونا (عمرها 60 عاما)، بأنها لم تشاهد الفيلم ولكنها قالت: "ليس لدي عقلية الغوغاء، لذلك من وجهة نظري، الناس أبرياء حتى تثبت إدانتهم. لذا أقول عندما يخبرني الناس بأفعال غيرهم "هل يمكنكم إثبات ذلك"".
وفي حديثها مع مجلة "British Vogue"، قالت مادونا: "هناك أشخاص يسردون الأحداث الفعلية- ولكن بالطبع، البعض يكذب أحيانا. لذلك أقول دائما، ما هو الهدف؟ ماذا يريد الناس من ذلك؟. هل هناك أشخاص يبتزون المال؟ وأود أن تؤخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار".
تجدر الإشارة إلى أن ملك وملكة البوب ذهبا سويا إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 1991، ووصفت مادونا هذا اللقاء لاحقا بأنه "أفضل موعد على الإطلاق".
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