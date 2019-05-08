عبد المهدي يكشف عن مشروع ضخم في جنوب العراق

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن العراق يقترب من توقيع اتفاق في مجال النفط مدته 30 عاما بقيمة 53 مليار دولار مع شركتي الطاقة "إكسون موبيل" و"بتروتشاينا".

وذكر رئيس الوزراء، الثلاثاء، أن العراق يتوقع جني 400 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثين، التي سيسري فيها الاتفاق.

وأضاف أن المشروع العملاق في جنوب العراق يتضمن تطوير حقلي نهر بن عمر وأرطاوي النفطيين، وزيادة الإنتاج من الحقلين إلى 500 ألف برميل يوميا من نحو 125 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن "إكسون موبيل" و"بتروتشاينا" ستبنيان أيضا مشروعا لضخ المياه في آبار النفط بالجنوب، إلى جانب إعادة تأهيل وبناء خطوط أنابيب جديدة للتصدير.

وفي الوقت نفسه نفى رئيس الوزراء العراقي وجود علاقة بين هذا المشروع الضخم والتصريح الأمريكي للعراق بإجراء معاملات مع إيران.

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وكانت تقارير إعلامية نقلت عن سفير إيران في لندن يوم الاثنين قوله إن الولايات المتحدة ستعطي إعفاءات تسمح للعراق بالتعامل مع إيران اقتصاديا مقابل توقيع بغداد اتفاقا نفطيا مع واشنطن.

والعراق هو ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك، ويهدف في الأمد الطويل إلى تعزيز الإنتاج الذي كبحته عقود الحرب والعقوبات.

ومثل هذه المشروعات تعتبر من أهم الصفقات في العالم بالنسبة لشركات النفط الدولية. ومن شأن إبرام اتفاق أولي أن يعطي دفعة كبيرة لخطط شركة "إكسون موبيل" الأمريكية الرامية للتوسع في العراق.