رقم تاريخي عربي ينتظر صلاح في نهائي دوري الأبطال

وسيكون صلاح أول لاعب عربي يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، إذ خاض نهائي النسخة الماضية من التشامبيونزليغ أمام ريال مدريد في المباراة التي خسرها الريدز 1-3، وتعرض للإصابة ولم يكمل اللقاء.
ويملك العرب سجلا مميزا في تاريخ نهائيات دوري الأبطال، حيث كان النجم الجزائري رابح ماجر، أول لاعب عربي يتأهل لنهائي البطولة مع فريقه بورتو البرتغالي خلال عام 1987، وفي ذلك النهائي توج بورتو باللقب على حساب بايرن ميونخ الألماني وسجل ماجر أحد هدفي فريقه في المباراة التي انتهت 2-1، ليكون أول لاعب عربي يتوج بدوري الأبطال.
وبعدها بعام، شارك المغربي رضوان حجري مع فريقه بنفيكا البرتغالي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1988 أمام آيندهوفون الهولندي.
وتواجد رضوان في اللقاء كبديل خلال الشوط الإضافي الثاني ولعب لمدة 8 دقائق فقط، وانتهت المباراة بفوز الفريق الهولندي بركلات الترجيح 6- 5.
كما تواجد المغربي مهدي بن عطية في نهائي 2017 مع فريقه يوفنتوس ضد ريال مدريد في المباراة التي انتهت بفوز الملكي 4-1، واقتصرت مشاركته على التواجد بدكة البدلاء.
أما المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمعار لبوروسيا دورتموند، فلم يتواجد بنهائي 2018، حيث تم استبعاده من قائمة الملكي قبل بداية النهائي بدقائق قليلة، لكنه رغم ذلك ظهر في حفل تتويج الفريق بالكأس ذات الأذنين، وارتدى علم المغرب أثناء التقاط الصور مع درع البطولة.
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