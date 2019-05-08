"لافروف" يتعهد بالرد على قصف القاعدة الروسية فى سوريا

واتهم الوزير الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف، بمحاولة تقسيم سوريا، عبر نقل الأكراد إلى المناطق التى تسيطر عليها القبائل العربية، داعيًا إلى وحدة وسيادة الأراضى السورية.
واتهم لافروف، بعض الدول الغربية بعرقلة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، متابعًا: كان بإمكان هذه اللجنة العمل فى ديسمبر العام الماضى ولكن بعض الدول الغربية وقفت حائلا دون تنفيذ ذلك، ونتمنى التخلص من هذه العراقيل التى وضعتها تلك الدول".
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