وزير الدفاع الروسى: تزويد القاذفات الاستراتيجية الروسية بصواريخ موجهة حديثة

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن القاذفات الاستراتيجية الروسية (تو-160) و(تو-95 إم إس) يجرى تزويدها الآن بمعدات جديدة تمكنها من استخدام أنواع حديثة من الصواريخ الموجهة.

وأضاف شويجو - في مؤتمر نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه تم التأكد من النتائج الإيجابية لهذا التحديث، موضحا أن المشاركين في المؤتمر ناقشوا تنفيذ توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن رفع الكفاءة العملياتية للقاذفات الاستراتيجية الروسية.