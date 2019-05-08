وزير الدفاع الروسى: تزويد القاذفات الاستراتيجية الروسية بصواريخ موجهة حديثة

وأضاف شويجو - في مؤتمر نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه تم التأكد من النتائج الإيجابية لهذا التحديث، موضحا أن المشاركين في المؤتمر ناقشوا تنفيذ توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن رفع الكفاءة العملياتية للقاذفات الاستراتيجية الروسية.
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