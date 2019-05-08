العراق: ضبط عنصر من "داعش" وملفات خاصة بالتنظيم

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة "10" وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة "40" تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين العاملين كعناصر أمنية لدى عصابات "داعش" الإرهابية في قضاء الكرمة"، مبينة أنه ساهم بتقديم معلومات عن القطاعات العسكرية وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وأضافت أن قوات المديرية وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة "39" تمكنت من الوصول إلى وكر للأسلحة ووثائق مهمة للمتعاونين مع تنظيم "داعش" الإرهابي في وادي خنزيرة جنوب بحيرة الثرثار بالأنبار.
يذكر أن الاستخبارات العسكرية تنفذ بين فترة وأخرى عمليات تستهدف قياديين وعناصر في تنظيم (داعش) حيث تتمكن من اعتقال وقتل عدد منهم وإحباط مخططاتهم الإرهابية.
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