الحكومة المصرية تتخلى عن الورق وتلجأ لـ"تقنية جديدة" في الاجتماعات

شهدت جلسة الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بدء استخدام الوزراء تقنية جديدة.

فقد تم توفير جهاز لوحي لكل وزير، يتضمن جدول أعمال الاجتماع، بدلا من الملفات الورقية، وذلك في خطوة تهدف لإيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة، والمُناقشات بين رئيس الوزراء والوزراء من جانب، وبين الوزراء بعضهم البعض، في الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التي يتم بحثها خلال الاجتماع.

ويتضمن الجهاز اللوحي عرض الصفحة الشخصية لكل وزير، يستعرض من خلالها جدول أعمال الجلسة ومواضيعها، والعروض التقديمية التي يقدمها الوزراء خلال الجلسة.

كما يُتيح للوزراء طلب إجراء مداخلة لتوضيح أمر ما، على النحو الذي يساهم في تحديث العمل الحكومي وتحقيق التواصل الفاعل.