الرئيس المصري يصدر قرارا بالتنقيب عن البترول في خليج السويس

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وجاء القرار بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس جي إم بي إتش، للتنقيب في المنطقتين المذكورتين.

وتقع المنطقة المذكورة بالقرب من قناة السويس في البحر الأحمر بالمياه الإقليمية المصرية.