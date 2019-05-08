اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الرئيس المصري يصدر قرارا بالتنقيب عن البترول في خليج السويس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وجاء القرار بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس جي إم بي إتش، للتنقيب في المنطقتين المذكورتين.

وتقع المنطقة المذكورة بالقرب من قناة السويس في البحر الأحمر بالمياه الإقليمية المصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري يصدر قرارا بالتنقيب عن البترول في خليج السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا