الرئيس المصري يصدر قرارا بالتنقيب عن البترول في خليج السويس

وجاء القرار بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس جي إم بي إتش، للتنقيب في المنطقتين المذكورتين.
وتقع المنطقة المذكورة بالقرب من قناة السويس في البحر الأحمر بالمياه الإقليمية المصرية.
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