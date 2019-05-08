يظهر محمد صلاح نجم نادي ليفربول في تشكيل الفريق امام وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية عن أن محمد صلاح سيشارك بشكل طبيعي بينما من المتوقع ألا يتواجد فيرمينو مهاجم ليفربول لاستمرار إصابته لكنه سيكون جاهزًا لنهائي دوري أبطال أوروبا.
كان ليفربول قد حقق ريمونتادا تاريخية بالفوز على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الريمونتادا.. ضربة موجعة لليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.