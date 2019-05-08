رغم الريمونتادا.. ضربة موجعة لليفربول

يظهر محمد صلاح نجم نادي ليفربول في تشكيل الفريق امام وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية عن أن محمد صلاح سيشارك بشكل طبيعي بينما من المتوقع ألا يتواجد فيرمينو مهاجم ليفربول لاستمرار إصابته لكنه سيكون جاهزًا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

كان ليفربول قد حقق ريمونتادا تاريخية بالفوز على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.