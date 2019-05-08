الخارجية السويدية تعيد أطفال مقاتلي داعش إلى السويد

وقالت الصحيفة إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثمانية أعوام، أصبحوا أيتامًا بعد مقتل والدهم في معركة في مدينة باجوز السورية في أواخر مارس، وقتلت والدتهم أيضا في أوائل عام 2019.
كان جدهم يقاتل لإعادة الأطفال إلى السويد منذ وفاة والديهم، وكانت وزارة الخارجية السويدية تجري محادثات مع مخيم الهول الذي يسيطر عليه الأكراد.
يوم الثلاثاء، صرح ممثل السويد للسلطات الكردية في شمال سوريا لوسائل الإعلام أنه تم تسليم الأطفال إلى السلطات السويدية بعد "الانتهاء من جميع الأوراق".
وقال شيار علي لوكالة الأنباء السويدية تي تي "لقد أجرينا حوارًا جيدًا في الأيام والأسابيع الأخيرة. اتفقنا على أن الأطفال أبرياء ويجب أن ينتهي بهم المطاف في بيئة آمنة".
ولم تعلق وزارة الخارجية السويدية على موقع الأطفال.
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