شاهد بالصورة: تعرض نجم الكرة السودانية هيثم مصطفى داخل ميدان الاعتصام…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض قائد المنتخب السابق وقائد الهلال الأسبق ولاعب المريخ والأهلي شندي هيثم مصطفى للضرب والإعتداء من قبل قوة عسكرية مكونة من سبعة أشخاص حسب شهود عيان فجر اليوم الأربعاء قرب مركز التدريب المهني شمال ساحة الإعتصام أمام القيادة العامة .

وقد أكد الصحفي حسام حيدر أن أحد الشهود ذكر في مقطع فيديو متداول ان هيثم مصطفى تعرض لضرب بِعقب البنادق .

وحسب الكشف الطبي فقد تعرض اللاعب الملقب بالبرنس لرضوخ في أضلاعه ونشر كابتن السودان السابق على صفحته الرسمية عبر فيسبوك مؤكدا ً واقعة الإعتداء وذكر ” قد لا يعلمون أن الشارع بات صاحياً لكل أساليب القمع وتكميم الأفواه ” . المادة السابقة مجلس المريخ يسلم اللاعبين المرتبات..بعد حصوله على عائدات بطولة زايد المقالة القادمة إنهيار منظومة الهلال الدفاعية يزعج المدرب الكوكي

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