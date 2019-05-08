شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة ان مجلس المريخ وجه الادارة التنفيذية بصرف مرتبات شهر ابريل خلال الساعات المقبلة قبل انطلاقة اعداد المريخ لبطولة النخبة اعتبارا من اليوم ويجدر ذكره ان مجلس المريخ حصل على مبلغ 400 الف دولار من عائداته بالبطولة العربية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس المريخ يسلم اللاعبين المرتبات..بعد حصوله على عائدات بطولة زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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