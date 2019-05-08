لاعبو الهلال يثيرون أزمة بشأن الرواتب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في تطور مفاجئ، رفض لاعبو فريق الكرة بالهلال استلام راتب شهرين من مجلس إدارة النادي.

ويعاني الهلال من أزمة مالية أدت إلى تهديد اللاعبين بالتوقف التام من الحضور إلى التدريبات.

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وعلم ( باج نيوز) أن دائرة الكرة بالهلال أحضرت راتب شهرين للاعبين خلال المران الذي جرى مساء أمس ( الثلاثاء) إلا أن نجوم الفريق رفضوا تسلم الراتبين وأبلغوا الإدارة بذلك.

وقال مصدر موثوق إن إدارة الهلال أحضرت راتب شهرين عبر الشيكات، وهو التصرف الذي أغضب اللاعبين ودعاهم للمطالبة بضرورة تسليمهم راتب ثلاثة أشهر بالكاش.

يشار إلى أن الهلال يمر بأزمة إدارية ومالية عقب دفع رئيس النادي أشرف الكاردينال باستقالته.