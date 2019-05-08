*والتحليل لابد له من بصيرة..

*ونعني التحليل السياسي…والاقتصادي…والاجتماعي…والعسكري…و الرياضي..

*بل ربما حتى التحليل الطبي – والنفسي – في مجال الصحة..

*والبصيرة يُعبر عنها فلسفياً بمفردة (Intuition)..

*وبها يستطيع المحلل أن ينفذ إلى ما هو آتٍ…بعيداً عما هو حاصل بالفعل..

*وأنيس منصور تميز عن غيره – من زملاء المهنة – بهذه الخاصية..

*وبينما كان غريمه هيكل يجتر الأمس – تحليلاً – تنبأ هو بغد العالم العربي..

*تنبأ بثورة الربيع العربي قبل حدوثها بسنوات..

*وتنبأ ببروز تيار علماني قوي في السعودية مقابل آخر متمسك بالماضي المحافظ..

*وقال إن هذا التنازع قد يؤدي إلى بروز دولتين..

*إحداهما دينية بمنطقة الحجاز…والثانية علمانية ؛ تمثل بقية أرجاء المملكة..

*والجزء الأول من النبوءة تحقق الآن…على يد ولي العهد..

*وتنبأ بانشطار السودان إلى دولتين…ثم سقوط دولة (الإخوان) ؛ رغم الهيمنة..

*وفي هذه المقدمة بعضُ ردٍ لمن يشبهوننا ببلة الغائب..

*فبلة هذا لم يسبق له أن تنبأ بشيء وصدق ؛ حتى في كأس العالم كذبت توقعاته..

*أما في السياسة فيكفي سقوط (بشيره) الآن..

*فلا هو أتم المدة التي حددها له…ولا هو أضحى ملكاً عقب فوزه في الانتخابات..

*وسكت بلة ؛ وأتمنى أن يظل صامتاً إلى الأبد..

*ونرجع إلى آخر توقعين فقط – من تلقائنا – بين يدي الأحداث الجارية الآن..

*أحدهما كان على صفحتنا في الفيس بوك..

*وفيه أشرنا إلى شمنا رائحة أمرٍ يُدبر بليل…مع تساهلنا إزاء (طلقاء) الإنقاذ..

*فغالب مفاصل الدولة الحساسة ما زالت تحت إمرة هؤلاء..

*وقلنا إن طرفي المشهد إن لم يتفقا سريعاً فسينقض عليهما الحراك المضاد..

*ونعني العسكري الانتقالي ؛ ولجنة الثورة المفاوضة..

*وحددنا مهلة عجلى لهذا الاتفاق المنشود هي نحو (72) ساعة…قد نندم بعدها..

*ويوم الأول من أمس كُشفت خلية كانت على وشك التحرك..

*وهي (جزء) من كتائب الظل التي كان يهدد بها على عثمان الشعب كثيراً..

*وبصراحة تُلام لجنة التفاوض بأكثر مما يُلام العسكري..

*فقد وضح جلياً – وهذا شيء ذكرته قبلاً – افتقار أعضائها لحنكة اللحظة التاريخية..

*لحظة أن تكون ثورةٌ……أو لا تكون..

*ولا أدري لم لا يقفز المحنكون – من قادة الثورة – إلى دائرة الضوء التفاوضي..

*فالوضع لا يحتمل الاكتفاء بالتوجيه من وراء ستار..

*كما لا يحتمل أيضاً تشاكساً على مغانم ما زالت بين فكي وحشٍ لم يمت بعد..

*أما التوقع الثاني – والأخير – فكان عبر زاويتنا هذه..

*وذلك عندما أبدينا استغراباً حيال تلميع تلفزيوني (ملحاح) لمادبو القادم من الخارج..

*والتلفزيون هو القومي ؛ والذي ما زال تحت قبضة (الجماعة)..

*وقلنا إن الوليد مادبو هذا لا مأخذ لنا عليه….من سابق معرفة شخصية به..

*ولكن هذا الحضور المفاجئ – والتلميع المكثف – يُثيران التساؤل..

*فهل يُراد له – مثلاً – أن يكون رئيساً لوزراء المرحلة الانتقالية؟…و لماذا؟!..

*والبارحة أعلن (تجمع شباب السودان) ترشيحه لرئاسة الوزراء..

*فهل منكم من سمع بهذا التجمع؟…أو يعرف كنهه؟!..

*ويهاتفنا الرمز الوطني – الاتحادي – عمر حضرة مؤمناً على مخاوفنا كافة..

*وصارخاً معنا : حذاري…ثم حذاري…ثم حذاري..

*وحضرة هذا – لمن لا يعرفه من جيل اليوم – من (أطهر) وزراء بلادي… و(أقواهم)..

*ثم هو من فتح أبواب داره لمتظاهري شمبات من جيل اليوم هذا..

*ولم يبال بما تعرض له من أهوال صعاليك (الكتائب)…ولا حتى بنات بيته..

*ولنا عودة إليه – إن شاء الله – إن (نجت) الثورة..

*وتعبنا من ترديد كلمة (حذاري) !!.

صلاح الدين

صحيفة الانتباهة