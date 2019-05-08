بالفيديو.. شاهد الجانب المخفي من التظاهرات السودانية داخل ساحة الاعتصام ولحظة تفتيش الإعلامية رفيدة ياسين عند دخولها القيادة

لدخول مقر الاعتصام بالقرب من القيادة العامة بالسودان لابد من المرور بنقاط تفتيش عديدة مكونة من لجان تأمين, وذلك خشية حدوث أي تفلتات أمنية داخل ميدان الاعتصام.

الإعلامية البارزة رفيدة ياسين تعرضت للتفتيش عند دخولها لتسجيل تقرير لقناة الحدث العربية التي تعمل بها, حيث تم تفتيشها من قبل سيدات يشرفن على تفتيش الفتيات والسيدات.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد وثقت عدسة قناة الحدث للجانب الخفي داخل ساحة الاعتصام, حيث ظهرت نقطة ألإطعام الرئيسية التي يشرف عليها المئات من الشباب المتطوعين وذلك من اجل إطعام المئات المتواجدين داخل ساحة الاعتصام.

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كما توجد عيادة مركزية لجميع التخصصات, حيث تقدم فيها الخدمات العلاجية للمصابين والجرحى من المعتصمين.

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الجانب الخفي داخل ساحة الاعتصام به معرض تشكيلي لفنانين قاموا برسم وتوثيق الأحداث التي تمت خلال الحراك الشعبي منذ بدايته في ديسمبر من العام الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)