أرباح "أى بي ام تيرمينالز" البحرينية تهبط 18.9% خلال الربع الأول

تراجعت الأرباح العائدة على مساهمي شركة أى بي ام تيرمينالز البحرين، خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة 18.9 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لبيان الشركة على موقع بورصة البحرين، بلغت الأرباح خلال 2.389 مليون دينار مقابل 2.944 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2018.

وارتفعت صافي المصروفات الخاصة بالتمويل إلى 325 ألف دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 116 ألف دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجع الربح التشغيلي إلى 2.715 مليون دينار، مقارنة بربح تشغيلي بنفس الفترة من عام 2018 عند 3.061 مليون دينار.

وفي عام 2018، بلغت أرباح الشركة السنوية نحو 10.46 مليون دينار، مقارنة بربح بلغ 10.44 مليون دينار في عام 2017.