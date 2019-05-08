سامسونج تعتذر عن تأخير هاتف "جالكسي فولد" القابل للطي

اعتذرت شركة سامسونج، لعملائها بالولايات المتحدة عن تأخير هاتفها القابل للطي "جالكسي فولد"، وأنها لم تستطع تأكيد الشحن حتى الآن، ويبلغ سعر الهاتف 1980 دولارًا

ويرجع سبب التأخير إلى أن هناك مشكلة في الشاشة اكتشفها المراجعون، مما تسبب في نكسة لشركة سامسونج وجهودها لعرض ابتكاراتها.

وأكدت المتحدثة باسم "سامسونج" ما صرح به الفرع الأمريكي لعملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى العملاء الذين طلبوا "جالكسي فولد" بشكل مسبق: "إذا لم نتمكن من شحن الهاتف بحلول تاريخ 31 مايو، فسيتم إلغاء طلبك تلقائيًا".

وأضافت: "لقد طُلب من سامسونج إبلاغ العملاء بأنه سيتم إلغاء الطلبات المسبقة في حالة عدم شحن المنتج بحلول تاريخ 31 مايو، وذلك وفقًا للوائح الولايات المتحدة".

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وعلى الرغم من أن هذه المشكلة لا تسبب في الوقت الحالي خسائر مالية للشركة، إلا أن التأجيل المستمر لعملية شحن الأجهزة القابلة للطي يلحق الضرر بجهود "سامسونج" لتصوير نفسها على أنها المحرك الأول للابتكار، كما يقول المحللون.

وذكرت الشركة أنها تخطط لإنتاج مليون هاتف "جالكسي فولد" على الأقل في السنة الأولى، مقابل إجمالي 300 مليون هاتف تنتجها سنويًا في المتوسط، لكنها أوقفت في وقت سابق الطلبات المسبقة للهاتف تبعًا للإقبال الكبير والطلب المرتفع على الهاتف، بحسب أقوالها.

وأجلت سامسونج تاريخ الإصدار الأصلي في 26 أبريل إلى أجل غير مسمى، بعد أن قام المراجعون الأوائل للهاتف بالحديث حول تلف الأجهزة أثناء الاستخدام العادي، وقالت الشركة، عندما أعلنت عن تأجيل تاريخ إصدار الهاتف: "إنها تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز الشاشة في ضوء المشكلات المبلغ عنها".