تظاهرات في مناطق واسعة بالخرطوم بسبب انقطاع الإمداد المائي

شهدت العاصمة الخرطوم امس ( الثلاثاء) تظاهرات في مناطق واسعة بسبب انقطاع الإمداد المائي حيث خرج سكان حي جبرة بالخرطوم في تظاهرات حاشدة احتجاجاً علي انقطاع الإمداد المائي لاكثر من ٧٢ ساعة. وخرجت مظاهرات أيضا بشرق النيل أغلقت كبري المنشية احتجاجاً علي عدم الحصول علي المياه لأكثر من يومين. وتعاني أحياء واسعة بالخرطوم من انقطاع في الامداد المائي لأكثر من أسبوع ما أسفر عن احتجاحات متفرقة.

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