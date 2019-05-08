لافروف: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى خرق لقرار مجلس الأمن ويؤدى لتوتر المنطقة

وأضاف وزير الخارجية الروسى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الإيرانى، إنه بحث مع نظيره الإيرانى الأزمة السورية والمواضيع المتعلقة بالتسوية بما فيها تشكيل اللجنة الدستورية، مضيفا أن روسيا حريصة على تطوير التعاون الاقتصادى وإنجاز المشاريع الإيرانية الروسية.
وتابع وزير الخارجية الروسى، أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى خرق لقرار مجلس الأمن ويؤدى لتوتر المنطقة.
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