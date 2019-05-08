مقتل 7 أشخاص جراء هجوم مسلح بجمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات فى الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، مقتل سبعة أشخاص جراء هجوم شنه مسلحون على قرية بوتمبو بشرق البلاد.

وذكرت شبكة"إيه بى سى" الأمريكية أن الهجوم ليس الأول الذى يستهدف القرية التى تعد بؤرة تفشى وباء "إيبولا" فى البلاد، مشيرة إلى أن تلك الهجمات تهدد استمرار الجهود الطبية لمكافحة المرض وتصعب الوصول للمناطق الخطرة وغير المؤمنة.

يشار إلى أن انتشار العنف فى الكونغو تسبب فى وقف أنشطة مكافحة وباء "إيبولا" بعدة مناطق، فيما أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" وعدد من منظمات الإغاثة الدولية بالفعل انسحابها من مدينة بوتمبو.