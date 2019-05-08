انخفاض الريال الإيراني إلى مستويات قياسية مع تزايد التوترات بين طهران وواشنطن

هبط الريال الإيراني في السوق السوداء اليوم الأربعاء، إلى مستويات قياسية جديدة، وذلك مع تزايد التوترات بين طهران وواشنطن.

وجرى تداول العملة الإيرانية عند 155 ألف ريال للدولار، بعدما كانت مطلع العام الجاري عند 11.2 ألف ريال للدولار.