صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وضمت القائمة بالإضافة لصلاح كلا من:
1- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي.
2- البلجيكي إيدين هازارد مهاجم تشيلسي.
3- السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.
4- البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.
5- رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي.
6- الهولندي فيرجيل فن ديك مدافع ليفربول.
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