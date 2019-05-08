صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ الموسم الحالي. وضمت القائمة بالإضافة لصلاح كلا من: 1- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي. 2- البلجيكي إيدين هازارد مهاجم تشيلسي. 3- السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول. Advertisements 4- البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي. 5- رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي. 6- الهولندي فيرجيل فن ديك مدافع ليفربول.

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