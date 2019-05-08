ورافق والي ولاية الخرطوم، رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس، الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبدالخالق، خلال زيارته لمستشفى الخرطوم، بجانب وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، سليمان عبدالجبار، والمدير العام لوزارة الصحة بالولاية، بابكر محمد علي،
وقام الوفد بزيارة مماثلة لمركز دكتورة سلمى لغسيل الكلى، ووقف على سير العمل به ومجانية الغسيل بالمركز، ووعد الوالي بتوفير الوقود للمولد الاحتياطي بالمركز حفاظاً على استمرارية الخدمة.
ووعد الوفد بالترتيب ليدخل مركز الأسنان بمستشفى الأكاديمي ضمن قائمة المستشفيات التعليمية لأطباء الأسنان
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات بإرجاع أطباء الأسنان المفصولين للخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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