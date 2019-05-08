اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

توجيهات بإرجاع أطباء الأسنان المفصولين للخدمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وجه والي ولاية الخرطوم، الفريق ركن مرتضى وراق، يوم الثلاثاء، بإرجاع جميع أطباء الأسنان المفصولين من الولاية وكذلك الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم تضامناً معهم فوراً، كما وجه الوالي بعودة مراكز التدريب بمستشفيات بحري وأم درمان لأطباء الأسنان. 


ورافق والي ولاية الخرطوم، رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس، الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبدالخالق، خلال زيارته لمستشفى الخرطوم، بجانب وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، سليمان عبدالجبار، والمدير العام لوزارة الصحة بالولاية، بابكر محمد علي،
وقام الوفد بزيارة مماثلة لمركز دكتورة سلمى لغسيل الكلى، ووقف على سير العمل به ومجانية الغسيل بالمركز، ووعد الوالي بتوفير الوقود للمولد الاحتياطي بالمركز حفاظاً على استمرارية الخدمة.
ووعد الوفد بالترتيب ليدخل مركز الأسنان بمستشفى الأكاديمي ضمن قائمة المستشفيات التعليمية لأطباء الأسنان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات بإرجاع أطباء الأسنان المفصولين للخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا