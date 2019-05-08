توجيهات بإرجاع أطباء الأسنان المفصولين للخدمة

وجه والي ولاية الخرطوم، الفريق ركن مرتضى وراق، يوم الثلاثاء، بإرجاع جميع أطباء الأسنان المفصولين من الولاية وكذلك الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم تضامناً معهم فوراً، كما وجه الوالي بعودة مراكز التدريب بمستشفيات بحري وأم درمان لأطباء الأسنان.



ورافق والي ولاية الخرطوم، رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس، الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبدالخالق، خلال زيارته لمستشفى الخرطوم، بجانب وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، سليمان عبدالجبار، والمدير العام لوزارة الصحة بالولاية، بابكر محمد علي،

وقام الوفد بزيارة مماثلة لمركز دكتورة سلمى لغسيل الكلى، ووقف على سير العمل به ومجانية الغسيل بالمركز، ووعد الوالي بتوفير الوقود للمولد الاحتياطي بالمركز حفاظاً على استمرارية الخدمة.

ووعد الوفد بالترتيب ليدخل مركز الأسنان بمستشفى الأكاديمي ضمن قائمة المستشفيات التعليمية لأطباء الأسنان