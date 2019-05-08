عملية سرقة ضخمة في سوق العملات الرقمية

قالت شركة "بينانس" للعملات الرقمية، اليوم الأربعاء، إن متسللين سرقوا منها بيتكوين بقيمة 41 مليون دولار، في أحدث واقعة ضمن سلسلة سرقات تستهدف بورصات العملات المشفرة في أنحاء العالم.

وسحب المتسللون 7 آلاف بيتكوين باستخدام عدد من التقنيات "بما في ذلك التصيد والفيروسات وهجمات أخرى"، وفقا لمنشور كتبه الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس"، تشاو تشانغ بنغ، على موقع الشركة، التي تعد إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.

وقال المنشور إن أموال المستخدمين لن تتأثر لأن الشركة ستستخدم صندوق أصول آمن لها لتغطية خسائرهم.

وانخفضت قيمة عملة البيتكوين بنسبة 4.2 بالمئة في أوائل التعاملات الآسيوية مع نشر نبأ الاختراق، لكنها عوضت بعض خسائرها في وقت لاحق.