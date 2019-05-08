بعد رد "العسكري" على وثيقة المعارضة.. ماذا يحدث بالسودان؟ (تقرير)

رد المجلس العسكري الحاكم في السودان مساء الثلاثاء على مقترحات المعارضة بشأن المرحلة الانتقالية، وأعلن على لسان المتحدث باسمه الفريق الركن شمس الدين كباشي أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع، وأن حق إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن يكون "للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء" مثلما نصت وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وكانت المعارضة السودانية ممثلة في قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد تقدمت بالوثيقة، يوم الخميس الماضي، والتي تحدد سلطات وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية.

ونصّت الوثيقة المقترحة على تشكيل مجلس سيادي بمهام رمزية محدودة، ومجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى مجلس تشريعي لمهام الرقابة والتشريع.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان مساء الثلاثاء على لسان المتحدث باسمه، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع، وذلك ردا على الاقتراحات التي قدمتها "قوى إعلان الحرية والتغيير" (وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية) بشأن المرحلة الانتقالية المقترحة.

وقال شمس الدين كباشي خلال مؤتمر صحفي إن "الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت مصادر التشريع ويرى المجلس أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف مصدرا له". وأضاف لإن الوثيقة "تجاهلت كذلك اللغة العربية كلغة رسمية للدولة"، وحددت "الفترة الانتقالية بأربع سنوات على أن تبدأ من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ"، في حين اقترح المجلس العسكري أن تكون المدة الانتقالية سنتين.

و أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، مساء الثلاثاء، أنها تسلمت رد المجلس العسكري الانتقالي على الوثيقة الدستورية التي عبّرت من خلالها عن رؤيتها للمرحلة الانتقالية.

وقال ممثل "تجمع المهنيين" الذي يقود الحراك الشعبي وأبرز مكونات "الحرية والتغيير"، أمجد فريد، إن المجلس العسكري سلمهم، مساء الثلاثاء، الرد على "الوثيقة الدستورية"، التي تقدموا بها إليه.

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و أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، ليل الثلاثاء، أن الاجتماع المزمع عقده بين المجلس العسكري وبعض القوى السياسية، الأربعاء، "تسويف ومحاولة لاختطاف الثورة"، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

كما أفادت في خطاب وجهه أحد ممثليها أمام المعتصمين في مقر القيادة العامة في الخرطوم، أنها ستعتمد خطوات تصعيدية، بحسب ما نشر حساب تجمع المهنيين السودانيين على فيسبوك.

وأشار متحدث قوى إعلان الحرية والتغيير إلى أن الوثيقة الدستورية لا ينبغي لها أن تحتوي على مصادر التشريع، لأنها ليست إعلانا دستوريا ولا دستورا انتقاليا ولا دائما.

إلى ذلك، اعتبر أن المجلس العسكري يتهرب من نقطة الخلاف الأساسية وهي نسبة التمثيل في المجلس السيادي، التي تطالب قوى الحرية والتغيير أن يكون فيها التمثيل العسكري محدوداً.

و قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عضو قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، إن رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية يشير إلى رغبته في تكريس السلطة لمجلس السيادة الذي يطالب فيه بالأغلبية.

وأضاف في تغريدة له على تويتر أن هذا التوجه يخالف أهم مطالب الثورة، الذي لا تنازل عنه، وهو مدنية السلطة الإنتقالية ومن ضمنها حكومة بكامل الصلاحيات لتنفيذ برامج الإصلاح التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير.